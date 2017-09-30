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محافظ سوهاج : رفع 350 طن مخلفات صلبة من منطقة الحلاجة

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج : رفع 350 طن مخلفات صلبة من منطقة الحلاجة

01:35 م السبت 30 سبتمبر 2017

محافظ سوهاج : رفع 350 طن مخلفات صلبة من منطقة الحلاجة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، رفع أكثر من 350 طن قمامة ومخلفات صلبة من منطقة الحلاجة، بحي غرب سوهاج، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق الحي.

وشدد "عبد المنعم"، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع، وتركيب كشافات الإنارة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

من جانبه، قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج: إنه جرى رفع مستوى النظافة بمدخل سوهاج القبلي، وشارع الجرجاوية، وبمنطقة المخبز الآلي، وكذلك رفع 350 طنًا من المخلفات الصلبة علي مدار يومَي عمل بمنطقة الحلاجة خلف شارع الزهراء بالمخبز الآلي، وجار المتابعة المستمرة لأعمال التجميل ورفع جميع المخلفات والقمامة بنطاق الحي.

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