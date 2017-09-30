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إصابة سائق في انقلاب "مقطورة" وسط الزراعات بالشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

إصابة سائق في انقلاب "مقطورة" وسط الزراعات بالشرقية (صور)

01:35 م السبت 30 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب سائق سيارة نقل "مقطورة" بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارته وسط الأرض الزراعية بقرية "صافور" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة وسط الأرض الزراعية بقرية "صافور" بديرب نجم؛ إثر انحرافها عن الطريق العام.

وتبين إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، بعدما حاول تفادي الاصطدام بعربية "كارو" ظهرت أمامه على الطريق، وجرى نقله إلى مستشفى ديرب نجم العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحرّر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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