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مصرع طالب "مجهول الهوية" صدمته سيارة في السويس

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب "مجهول الهوية" صدمته سيارة في السويس

01:33 م السبت 30 سبتمبر 2017

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، أسفل عجلات سيارة نقل بطريق السويس – القاهرة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بالحادث، وتبين أن الطالب نزل من سيارة سيرفيس، بالمنطقة المواجهة لمسجد الاستقامة، وأثناء عبوره الطريق للجهة الأخرى المؤدية لمدينة السلام، صدمته سيارة نقل.

وقال مصدر أمني: "إن الطالب مجهول الهوية ولم تعثر الشرطة بحوزته على أية أوراق يستدل منها على بياناته، كان يرتدي قميصًا أسود وبنطال أزرق ويحمل حقيبة زرقاء اللون بداخلها كتاب أحياء للصف الثاني الثانوي".

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن متعلقات الطالب في قسم فيصل، وأن النيابة ستصرح بدفن الجثة فور وصول أهليته وتعرفهم عليه.

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