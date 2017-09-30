قصة طالبة أبكت محافظ بورسعيد بإعلان رغبتها السجود له: "لا بنافق ولا بطبل"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

"لو كان يُسجد لبشر لسجدت للواء عادل الغضبان".. هكذا قالت الطالبة ندى أحمد السيد، صاحبة الخمسة عشر عاما، في حديثها أمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في زيارته الأخيرة لمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان وقيادات التعليم بالمدينة الساحلية.

وبدأت "ندى" حديثها باللغة الإنجليزية، خلال لقاء الوزير مع قيادات التعليم في حضور عدد من الطلاب المتفوقين، ثم أعقبته بالإعلان عن رغبتها في الانضمام إلى مدرسة المتفوقين كخطوة نحو تحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب قائلًا: "نفسي أتفوق وأدخل كلية الطب لعلاج أبطال الجيش والشرطة"، مشيدة بمحافظ بورسعيد لوقوفه بجانبها خلال فترة مرضها، مختتمة حديثها بعبارة: "لو كان يُسجد لبشر لسجدت للواء عادل الغضبان"، فبكي محافظ بورسعيد، وأعرب وزير التربية والتعليم عن فخره بلقائه بها واستماعه لحديثها.

وشنت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدًا على الوزير والمحافظ لعدم تقويمهما الفتاة فور نطقها لتلك العبارات، بجانب الهجوم على الفتاة نفسها واتهامها بـ"التطبيل" والنفاق، وازدادت وتيرة الهجوم عقب استقبال المحافظ للطالبة بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، الذي قرر إلحاقها بمدرسة المتفوقين بمحافظة الإسماعيلية بناءً على رغبتها التي أعلنت عنها خلال المؤتمر.

وفي حديثها لـ"مصراوي"، قالت "ندى": "لقد مررت بظروف صحية صعبة خلال امتحان الجبر والهندسة وارتفع ضغطتي وأصبت بفقدان للوعي وجلست بالمستشفى يومين، وحضر لي المحافظ وبرفقته وكيل وزارة التربية والتعليم وأخبرني أنه يعلم أنني من المتفوقين وكان من المتوقع لي أن أكون من أوائل المحافظة وأنه سيكون فخور بي سواء كنت من الأوائل أو لم أكن، وطالبني بعدم الاستسلام للمرض والمذاكرة واستكمال دراستي وتفوقي وشجعني كثيرا كأنه يشجع ابنته وهذا موقف وجميل لن أنساه طوال حياتي كما لن أنسى أنه أدرج اسمي في مؤتمر القادة".

وتابعت حديثها: "أنا لا أنفاق ولا أطبل للمحافظ مثلما اتهمني البعض، فماذا سيستفيد المحافظ من نفاقي له، وكل هجوم ضدي بمثابة دليل على نجاحي خاصة بعد إشادة الوزير بي وبكاء المحافظ بعد كلامي، فالمحافظ فعل ذلك لأنه يعلم أنني متفوقة ولبقة في حديثي ولدي شخصية جيدة، خاصة وأنني كنت طالبة مثالية طوال سنوات الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية، ولست نادمة على شكري وإشادتي بالمحافظ أو نطقي لتلك العبارة التي هاجموني بسببها خاصة وأنا قلت (لو) ولم أجزم أنها رغبتي، خاصة وأن الوزير أشاد بكلامي وقال لي إنه شرف بالجلوس معي وسماعه لكلماتي، وأخبرتهم أنني كنت أريد التقديم بمدرسة المتفوقين لكن باب التقديم كان قد أغلق ولم أستطع التقديم لأنني كنت في المستشفى".

ومن جانبه، قال عم "أحمد"، والد الطالبة - غاضبًا -:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تسبب في الهجوم على بنتي، ناس معندهاش ضمير وبتصفي حسابات، بنتي بتكلم بحسن نية وقالت (لو) يعني مطلبتش كدة، هيه كانت تقصد التعبير عن شكرها وتقديرها لموقف المحافظ أثناء مرضها".