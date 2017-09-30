أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قصة طالبة أبكت محافظ بورسعيد بإعلان رغبتها السجود له: "لا بنافق ولا بطبل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قصة طالبة أبكت محافظ بورسعيد بإعلان رغبتها السجود له: "لا بنافق ولا بطبل"

01:32 م السبت 30 سبتمبر 2017

عادل الغضبان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

"لو كان يُسجد لبشر لسجدت للواء عادل الغضبان".. هكذا قالت الطالبة ندى أحمد السيد، صاحبة الخمسة عشر عاما، في حديثها أمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في زيارته الأخيرة لمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان وقيادات التعليم بالمدينة الساحلية.

وبدأت "ندى" حديثها باللغة الإنجليزية، خلال لقاء الوزير مع قيادات التعليم في حضور عدد من الطلاب المتفوقين، ثم أعقبته بالإعلان عن رغبتها في الانضمام إلى مدرسة المتفوقين كخطوة نحو تحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب قائلًا: "نفسي أتفوق وأدخل كلية الطب لعلاج أبطال الجيش والشرطة"، مشيدة بمحافظ بورسعيد لوقوفه بجانبها خلال فترة مرضها، مختتمة حديثها بعبارة: "لو كان يُسجد لبشر لسجدت للواء عادل الغضبان"، فبكي محافظ بورسعيد، وأعرب وزير التربية والتعليم عن فخره بلقائه بها واستماعه لحديثها.

وشنت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدًا على الوزير والمحافظ لعدم تقويمهما الفتاة فور نطقها لتلك العبارات، بجانب الهجوم على الفتاة نفسها واتهامها بـ"التطبيل" والنفاق، وازدادت وتيرة الهجوم عقب استقبال المحافظ للطالبة بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، الذي قرر إلحاقها بمدرسة المتفوقين بمحافظة الإسماعيلية بناءً على رغبتها التي أعلنت عنها خلال المؤتمر.

وفي حديثها لـ"مصراوي"، قالت "ندى": "لقد مررت بظروف صحية صعبة خلال امتحان الجبر والهندسة وارتفع ضغطتي وأصبت بفقدان للوعي وجلست بالمستشفى يومين، وحضر لي المحافظ وبرفقته وكيل وزارة التربية والتعليم وأخبرني أنه يعلم أنني من المتفوقين وكان من المتوقع لي أن أكون من أوائل المحافظة وأنه سيكون فخور بي سواء كنت من الأوائل أو لم أكن، وطالبني بعدم الاستسلام للمرض والمذاكرة واستكمال دراستي وتفوقي وشجعني كثيرا كأنه يشجع ابنته وهذا موقف وجميل لن أنساه طوال حياتي كما لن أنسى أنه أدرج اسمي في مؤتمر القادة".

وتابعت حديثها: "أنا لا أنفاق ولا أطبل للمحافظ مثلما اتهمني البعض، فماذا سيستفيد المحافظ من نفاقي له، وكل هجوم ضدي بمثابة دليل على نجاحي خاصة بعد إشادة الوزير بي وبكاء المحافظ بعد كلامي، فالمحافظ فعل ذلك لأنه يعلم أنني متفوقة ولبقة في حديثي ولدي شخصية جيدة، خاصة وأنني كنت طالبة مثالية طوال سنوات الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية، ولست نادمة على شكري وإشادتي بالمحافظ أو نطقي لتلك العبارة التي هاجموني بسببها خاصة وأنا قلت (لو) ولم أجزم أنها رغبتي، خاصة وأن الوزير أشاد بكلامي وقال لي إنه شرف بالجلوس معي وسماعه لكلماتي، وأخبرتهم أنني كنت أريد التقديم بمدرسة المتفوقين لكن باب التقديم كان قد أغلق ولم أستطع التقديم لأنني كنت في المستشفى".

ومن جانبه، قال عم "أحمد"، والد الطالبة - غاضبًا -:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تسبب في الهجوم على بنتي، ناس معندهاش ضمير وبتصفي حسابات، بنتي بتكلم بحسن نية وقالت (لو) يعني مطلبتش كدة، هيه كانت تقصد التعبير عن شكرها وتقديرها لموقف المحافظ أثناء مرضها".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "روحوه بسرعة".. أب يتهم مديرة مدرسة بإلقاء ابنه في الشارع عقب إغماءه

    أخبار

  • 34 شركة تنضم لمنظومة النظافة في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ميدان الشهداء

    أخبار

  • أبهرت الجميع.. "ندى" لوزير التعليم: أحلم بدراسة الطب لعلاج جرحى الجيش

    أخبار

إعلان

ce500245ce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية