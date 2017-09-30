ميناء دمياط يصدّر 8 آلاف طن يوريا ويستقبل 10 سفن عملاقة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم السبت، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 8800 طن يوريا و100 طن رمل زجاجي، في الوقت الذي غادر فيه 3 قطارات بحمولة إجمالية 3979 طن قمح، في حين غادرت 85 سيارة بحمولة 3408 أطنان قمح.

واستقبلت هيئة الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 168348 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45280 طنًا.