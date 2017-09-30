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هل يرحل «كوبر» بعد موقعة الكونغو في تصفيات المونديال؟

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هل يرحل «كوبر» بعد موقعة الكونغو في تصفيات المونديال؟ هل يرحل «كوبر» بعد موقعة الكونغو في تصفيات المونديال؟

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يستعد الوطني، لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب، بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويدخل المنتخب الوطني، معسكرًا مغلقًا، يوم الإثنين المقبل، بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حتى موعد المباراة التي سيحضرها 70 ألف مشجع.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، لحسم التأهل رسميًا لكأس العالم، دون الانتظار للجولة الأخيرة، التي ستكون مُجرد تحصيل حاصل.

ويبدو أن بقاء هيكتور مدربًا للمنتخب الوطني، عقب مباراة الكونغو، بات محفوفًا بالمخاطر، سواء في حالة الفوز أو الهزيمة، لاسيما في ظل العروض التي تلقاها مؤخرًا.

وكشفت تقارير صحفية عديدة عن أن كوبر تلقى أكثر من عرض بشكل جادي، على رأسهم فالنسيا الإسباني، ومنتخبي الجزائر والكاميرون والإكوادور، بجانب أندية خليجية، إلا أنه أجل تلك العروض لحين الانتهاء من تأهل لمونديال .

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وأوضحت التقارير أن «كوبر» لم يرفض كل تلك العروض التي وصلته، ولكنه فقط فضل تأجيلها، وهو ما يؤكد وجود نية لديه أنه من الممكن أن يرحل في حالة تحقيق أي نتيجة غير الفوز أمام الكونغو الذي يتذيل الترتيب.

كما أنه من الممكن أيضًا أن يرحل في حالة الفوز، خاصة وأن هناك بعض الخلافات بينه وبين أعضاء اتحاد الكرة، اعتراضًا على طريقة لعبه الدفاعية، وهو ما أغضبه بسبب التدخل في عمله، حيث لمح لجهازه المعاون رفضه التام لتدخل أي فرد من خارج الجهاز الفني في عمله.

ويستمر كوبر في قيادة المنتخب الوطني، إذا تحسنت الأجواء بشكلٍ كبير، في حالة التأهل لمونديال روسيا، حيث من المقرر أن يجدد له المجلس عقده الذي سينتهي بانتهاء التصفيات المونديالية.

من جانبه، أكد مصدر مُقرب من الأرجنتيني كوبر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنّ الأخير يرفض الرحيل عن الفراعنة حال الوصول لكأس العالم 2018، قائلًا اليوم السبت، إنّه رفض كل العروض التي يتلقاها ولا يتأثر بالهجوم عليه من بعض النقاد والجماهير حيث يضع كل تركيزه في الوصول بالمنتخب للمونديال.

ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويليه في الوصافة منتخب أوغندا برصيد7 نقاط، بينما يحل غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل الكونغو برازافيل الترتيب بنقطة وحيدة فقط.

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التحرير

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