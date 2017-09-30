مدرب لايبزيج: ليست هناك فرصة لتدريب بايرن ميونيخ

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أكد رالف هازنهاتل، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، أنّه لا يفكر في تدريب بايرن ميونيخ، وذلك بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق البافاري السابق.

وقال هازنهاتل، اليوم السبت، في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "لم أفكر في تدريب بايرن أبدًا، ولو لا ثانية واحدة، ليست هناك فرصة".

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ويحظى هازنهاتل، مدرب لايبزيج بإعجاب أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، خاصة بعد احتلاله وصافة البوندسليجا الموسم الماضي رغم أنه كان صاعدًا حديثًا.

يذكر أن ويلي سانيول، يتولى منصب المدير الفني للبايرن بشكل مؤقت، حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة.