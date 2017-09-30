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هل أخطأ أجويرو في حق مانشستر سيتي؟

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هل أخطأ أجويرو في حق مانشستر سيتي؟ هل أخطأ أجويرو في حق مانشستر سيتي؟

التحرير

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أثارت «سكاي سبورتس» البريطانية النقاش حول المسؤولة الملقاة على عاتق سيرجيو أجويرو، بع تعرضه لحادث سير في أمستردام أدى إلى كسر في إحدى ضلوعه وغيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

طالع تفاصيل إصابة أجويرو من هنا

وقال مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إنه لا توجد مشكلة في حداث أجويرو، وأن اللاعب الأرجنتيني ليس بحاجة إلى الاعتذار خاصة أنه كان يقضي يوم العطلة على الرغم من تعرضه لتلك الإصابة قبل يومين فقط من المباراة الهامة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، والتي سيحتضنها ملعب ستامفورد بريدج اليوم.

ومن جانبه أوضح مالك كريستال بالاس السابق سيمون جوردان، أنه لم يكن من المفترض أن يغادر أجويرو إنجلترا قبل تلك المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن اللاعب الأرجنتيني كان بإمكانه القيام بأي شيء أخر يفيد مسيرته في هذا الوقت الهام.

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وأضاف سيمون، أن هناك لاعبين يحصلون على أموال ضخمة من قبل الأندية وعليهم بالتالي التعامل مع أنديتهم باحترافية أكبر من ذبك وتحمل المسؤولية وعدم تعريض أنفسهم لأي مشكلة، خاصة أن جميع اللاعبين يحصلون على 6 أسابيع عطلة في الصيف يمكنهم خلالها القيام بأي شيء يرغبون فيه.

وبدوره قال داني ميلز، اللاعب الإنجليزي السابق لشبكة «سكاي سبورتس» إنه يختلف في الرأي مع جوردان حيث يرى أن اللاعب يمتلك كل الحق في القيام بأي شيء في يوم عطلته سواء من التنزه أو الاسترخاء، مضيفًا أنه لا توجد مشكلة في ذهاب أجويرو إلى هولندا، حيث كان من الوارد أن يتعرض لهذا الحادث في مانشستر.

وأشار ميلز أن أجويرو لم يقود السيارة لاتهامه بالتهور ولم يكن مخمورًا، لذلك من الصعب إلقاء اللوم عليه.

وعن الأزمة التي تواجه هجوم مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي اليوم، قال ميلز إنه لا توجد أي مشكلة تواجه جوارديولا حيث يمكنه الاعتماد على جابريل خيسوس أو الاعتماد على خطة المهاجم الوهمي.

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