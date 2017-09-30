القوات الحكومية السورية تستعيد طريق دير الزور دمشق من تنظيم داعش

دمشق - (د ب أ):

استعادت القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني سيطرتها على طريق دير الزور – دمشق بعد خسارته لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فجر امس الجمعة.

وأفاد مصدر يقاتل مع القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن مقاتلين من الجيش السوري وحزب الله استعادوا طريق دير الزور/ دمشق بعد احتواء هجمات تنظيم داعش على قرى كباجب والشولا وهريبشة في عمق البادية السورية.

وتحدث المصدر عن أن عدد قتلى تنظيم داعش وصل إلى نحو 1000 في مختلف نقاط الاشتباك على طول الطريق، ولاسيما في هريبشة والشولا جنوب غرب دير الزور بحوالي 30 كم.

ورفض المصدر الكشف عن عدد قتلى القوات الحكومية، في وقت أكدت فيه مصادر طبية لـ ( د. ب. أ) وصول جثث أكثر من 150 مقاتلا من بينهم 15 عنصرا من حزب الله إلى المستشفيات الميدانية.

وقلل المصدر من أهمية خروج مدينة القريتين جنوب شرق حمص بحوالي 85 كم من سيطرة القوات الحكومية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تواجد للقوات الحكومية حاليا داخل المدينة حيث انسحبت الليلة الماضية قوات الشرطة والأمن العسكري خشية وقوع ضحايا بينهم، وذلك بعد نشوب اشتباكات داخل المدينة مع خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش.

وأكد المصدر أنه سيتم التعامل مع الواقع الجديد بالطرق المناسبة خلال الساعات القادمة واحتواء الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها ، معتبرا أنه لا خطورة من ذلك في ظل بعد القريتين عن مناطق انتشار داعش.

وشهدت مدينة القريتين الليلة الماضية اشتباكات انتهت بخروج القوات الشرطية والأمنية الحكومية إلى أطراف المدينة.