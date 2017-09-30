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نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق حظيرة ماشية بأطفيح

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مصراوي Masrawy

نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق حظيرة ماشية بأطفيح

01:20 م السبت 30 سبتمبر 2017

نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق حظيرة ماشية بأطفيح

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بحظيرة ماشية بقرية الحلف الغربي بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية بسبب الاختناق.

ورجح مالك الحظيرة سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي في الوصلات، ولم يشتبه أو يتهم أحد بالتسبب في نشوبه.

حُرر محضر بالواقعة، وانتدب اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، لجنة من العمل الجنائي للمعاينة.

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