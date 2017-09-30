أنيسة حسونة: اللجان النوعية هي قاطرة المجلس لتحقيق مطالب المواطنين
أنيسة حسونة: اللجان النوعية هي قاطرة المجلس لتحقيق مطالب المواطنين
01:12 م السبت 30 سبتمبر 2017
النائبة أنيسة حسونة
كتبت- أحمد علي:
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن اللجان النوعية هي المطبخ الحقيقي للبرلمان حيث يتم مناقشة القوانين والتقارير وأيضا الأدوات الرقابية وإعداد التقارير التى تناقش فى الجلسة العامة بهذا الشأن، وبالتالي فهي عصب البرلمان ويحتاج لكل خبرات النواب فى كافة التخصصات.
وأضافت حسب بيان السبت: "نحن على أعتاب بدء دور انعقاد جديد، حيث يتم إعادة انتخاب رؤساء اللجان النوعية وكذا هيئة المكتب، وبطبيعة الحال فمن المتوقع أن يكون هناك تغييرات هنا وهناك بين السيدات والسادة النواب بشأن تعديل رغبات الإنضمام للجان وظهور وجوه جديدة علي الساحة البرلمانية، ولا بد أن يكون اختيارهم للجان طبقا لتخصص وخبرة كل نائب، كي يستفيد البرلمان من خبرات السادة النواب الثرية في مختلف المجالات لاسيما وأن دور الانعقاد القادم من أصعب أدوار انعقاد البرلمان نظرا لما لديه من أجندة تشريعية مزدحمة وأدوات رقابية أكثر شدة من السابق".
وأوضحت: "من هنا تتصاعد أهمية اللجنة التي يقع اختيار النائب عليها ليشارك في أنشطتها وفقا لخبرته ومجال اختصاصه كي يعظم مجلس النواب استفادته من الخبرات المتراكمه لجميع الأعضاء في المجالات المختلفة، ما ينعكس ايجابا على الأداء البرلماني خدمة للمواطن المصري".
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