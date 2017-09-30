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تقرير: زيادة حادة في أنشطة رئيس كوريا الشمالية النووية والصاروخية خلال 2017

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مصراوي Masrawy

تقرير: زيادة حادة في أنشطة رئيس النووية والصاروخية خلال 2017

01:05 م السبت 30 سبتمبر 2017

تقرير: زيادة حادة في أنشطة رئيس كوريا الشمالية النووية والصاروخية خلال 2017

كوريا الشمالية

سول – (أ ش أ):

أظهر تقرير صادر عن المعهد الكوري لدراسات الوحدة أن نسبة الأنشطة العامة التفقدية لرئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ شهدت زيادة حادة هذا العام، مقارنة بسنوات ماضية منذ توليه السلطة في بلاده عام 2012.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) السبت، عن التقرير القول إنه من بين 57 نشاطا عاما حتى يوم 3 سبتمبر الجاري الذي صادف إجراء التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، شارك رئيس كوريا الشمالية 17 مرة في الأنشطة العامة المعنية بالأسلحة النووية والصواريخ في هذا العام لتشكل حوالي 30%.

وأضاف التقرير أن هذه النسبة، تمثل 10 أضعاف بالمقارنة مع عام 2012، وهي السنة الأولى لتولي رئيس كوريا الشمالية السلطة؛ إذ شارك 5 مرات في الأنشطة العامة الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ لتشكل 3.3% من إجمالي الأنشطة العامة البالغ عددها 151 مرة.

ووفقا للتقرير، فقد سجلت هذه النسبة زيادة حادة لترتفع من 0.9% في عام 2013 إلى 15.8% في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة العسكرية التي تشمل الأسلحة النووية والصواريخ والزيارات التفقدية للمناطق العسكرية، شهدت زيادة حادة مؤخرا، إذ ارتفعت من 32.5% في عام 2012 إلى 61.4% في العام الجاري.

من جهة أخرى، قدر التقرير بأن كوريا الشمالية أجرت 119 تجربة نووية واختبارا صاروخيا في الفترة من عام 1984 إلى يوم 3 سبتمبر الجاري.

ومن بينها جرت 8 تجارب في حكم كيم إيل سونج جد الرئيس الحالي لكوريا الشمالية ومؤسس الدولة، و28 تجربة في حكم كيم جونج ايل والد الرئيس الحالي، و83 تجربة في حكم كيم جونج الرئيس الحالي لكوريا الشمالية.

هذا المحتوى من

Asha

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