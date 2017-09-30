7 نصائح للعناية بشعرك في الخريف.. منها "قص الأطراف"

كتب - هشام عواض:

خلال تغير الجو من فصل الصيف للخريف يتعرض الشعر أيضاً لمرحلة انتقالية ويميل للجفاف والتطاير وفي بعض الأحيان يتعرض للتساقط.

والعناية بشعرك خلال هذه الفترة ضروري، لحمايته من الأضرار، وذلك بالتغذية السليمة له، إليك 7 نصائح للعناية بشعرك خلال الخريف، بحسب مجلة "Elle" المختصة بالجمال والموضة.

- لا تبالغي في غسل شعرك

عدد المرات المناسبة لغشسل الشعر أسبوعيًا هي 3 مرات لأنه لا يحتاج أكثر من ذلك في الطقس الخريفي، حيث تقل الإفرازات الدهنية والتعرق.

-قصّي الأطراف

لا تستغربي من هذا الأمر، لأن قص الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يخلصه من النهايات المتقصفة، والتي إذا تم تركها يمكن أن تمتد إلى كامل الشعر. كما تقلل عملية قص الشعر من تقصف أطرافه ويجعل الشعر ينمو بشكل صحي وبسرعة أكبر.

- نجنبي الماء الساخن

يميل معظم الناس للاسحمام بالمياه الساخنة عند انخفاض درجات حرارة الجو، لكن هذه المياه تلحق الضرر بشعرك بشكل كبير وقد يسبب تناثره وضعفه.

- استخدام المساكات الطبيعية

عندما يتعرض الشعر للجفاف خلال هذه الفترة من السنة، فإنه بحاجة إلى ماسكات طبيعية منزلية الخالية من المواد الكيميائية. وهناك خلطة مكونة من الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وغيرها، يمكنك أن تخلطي جميع هذه الزيوت بكميات متساوية وتضعي القناع على شعرك مدّة 3 ساعات على الأقل ثم إغسلي شعرك بالشامبو والماء البارد.

- غيّري لون شعرك

تقل فرص تعرض شعرك للشمس في الخريف، ويصبح لون البشرة أفتح خلال الأشهر الباردة، مما يعني أن اللون الداكن للشعر يبرز ألق بشرتك أكثر. كما أن لون الشعر الداكن يحتاج لعناية أقل من اللون الفاتح.

- عالجي تساقط الشعر

يتعرض الشعر في فترة الخريف لمشكلة التساقط، لذا لا بد أن تبدأي بعلاج هذه المشكلة من خلال استعمال الشامبو الخاص بتساقط الشعر، كما يمكنك تطبيق سيروم الشعر الغني بالفيتامينات أو يمكنك تنفيذ بعض الخلطات المنزلية للحدّ من تساقطه. كوصفة زيت الخروع وزيت الزيتون، حيث يدهن الشعر من الجذور حتى الأطراف بواسطة هذا المزيج ويغطى الرأس بمنشفة ساخنة أو غطاء بلاستيكي لمدة 3 ساعات، ثم يتم غسل الشعر كالمعتاد.

- دلّكي فروة الرأس

خصصي 5 دقائق من حمامك لتدليك فورة الرأس، فهذه العملية تساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز من نمو الشعر ويقلل من تساقطه.