من العياط لإمبابة.. رحلة غرق سيدة بسبب "الغسيل"
من العياط لإمبابة.. رحلة غرق سيدة بسبب "الغسيل"
01:11 م السبت 30 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة سيدة طافية بنهر النيل بمنطقة إمبابة، اليوم السبت.
وتبين أن الجثة لربة منزل كانت تقوم بغسيل بعض الملابس على حافة نهر النيل بمركز العياط، جنوب المحافظة، وانزلقت قدماها، ولقيت مصرعها غرقها في المياه، وجرفها التيار إلى إمبابة.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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