مصدر: النيابة طلبت تفريغ كاميرات مول شهير في واقعة ابنة علاء الأسواني

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، عن أخر التطورات بواقعة اصطدام سيارة تقودها ندى علاء الأسواني بعامل بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت ابنة الروائي علاء الأسواني، قد صدمت عاملًا يدعى فتحي رجب أمام أحد المولات الشهيرة بأكتوبر.

وأوضح المصدر، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي طلبت تحريات المباحث وشهود الواقعة، علاوة على تفريغ محتوى كاميرات المراقبة للمول؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن الروائي علاء الأسواني؛ حاول إقناع العامل المصاب بالتنازل عن المحضر مقابل منحه مبلغ من المال، لكنه رفض.

وأكد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور، أن ندى" صدمت العامل بسيارتها الخاصة "ماركة جيب شيروكي سوداء اللون"، لافتا بأنه تم نقل العامل إلى مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.