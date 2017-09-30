سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالبساتين

كتب-فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وأنهما وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها أن كل من " محمد.ز"، 33 سنة، عاطل، و"محمد"، 34 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وإنهما وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.