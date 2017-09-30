حبس ضابط 4 أيام بتهمة التزوير في محضر رسمي

كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، بحبس ضابط سابق بقسم شرطة المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم ضابط بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره "محضر ملفق" يتهمها بالإتجار في الهيروين.

وتلقت النيابة تحريات الأمن العام، وكشفت تورط "ع.م" الضابط بالإدارة العامة للمرافق حاليا في تزوير المحضر ضد مقدمة البلاغ.