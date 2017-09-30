وزير الداخلية يكرم ضابطاً رفض رشوة 200 ألف جنيه مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية

كتب- علاء عمران:

وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتكريم الملازم أول إسلام الحوراني عبدالخالق عباس، من قوة قطاع الأمن المركزي والمعين لتأمين وتمشيط طريق السويس لرفضه مبلغاً ماليا قدره 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من قبل شخصين حال قيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية وسياسة وزارة الداخلية نحو تكريم رجال الشرطة المتميزين في أداء عملهم.