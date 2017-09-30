تحرش «أحمد الفيشاوي» والحجاب.. 5 مواقف أثارت الجدل حول «درّة»

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حضور طاغ حققته الفنانة التونسية "درة" في العالم العربي منذ اقتحامها عالم الفن، ولكنها تألقت في السينما المصرية منذ عام 2007 وأصبحت واحدة من النجمات الأشهر في السينما والدراما أيضًا، حيث أتقنت اللهجة المصرية وبرعت فى أداء جميع الأدوار حتى الشعبية، ما جعلها واحدة من أبرز الفنانات المتنافسات على الساحة.

ورغم كل الهالات المضيئة الموجودة حول "درّة"؛ فهي ككثير من الفنانات لها بعض المواقف المثيرة للجدل، التي نستعرض بعضًا منها فيما يلي..

1- أحمد الفيشاوي

في أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الجمعة، تعرضت الفنانة "درة" لموقف محرج من الفنان أحمد الفيشاوي بعدما وضع يده على كتفها بينما كانت ترتدي فستانًا مكشوفًا، ما أشعرها بالخجل فوضعت يدها على كتفها، وهو رد فعل اعتبره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير مناسب لتحرش "أحمد الفيشاوي" بها.

2- حمام السباحة

بعد وفاة جدتها في أغسطس من العام الماضي، نعتها الفنانة التونسية "درة" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "جدتي فاطمة والدة أبي.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. توفيت في الذكرى السنوية لوفاة ابنها.. الله يرحمهم".

وفاجأت "درة" جمهورها بعد عدة أيام من وفاة جدتها بنشر صورة لها بملابس السباحة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ما عرضها لهجوم من قبل الكثيرين لتناقض حالتها.

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3- الحجاب

في أثناء تصوير مسلسلها "سجن النسا" عام 2014، أثارت الفنانة "درة" جدلًا واسعًا بعد نشر صورة لها من كواليس التصوير بالحجاب وهي تقبل الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، ما كان سببًا في شن هجوم لاذع عليها، حيث قال أحد المتابعين لحسابها: "لا تسيئي لصورة الحجاب، على الرغم من أنك بالحجاب أحلى بكتير"، وعلّق آخر: "مينفعش تعملي كده وانتي لابسة الحجاب عيب".

4- ليالي الحلمية 6

هجوم كبير تعرضت له "درة" في العام الماضي بعد انضمامها لفريق الجزء السادس من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، حيث انتقد البعض كونها تونسية تشترك في هذا المسلسل المصري الخالص، في حين ردّ الشاعر والسيناريست "أيمن بهجت قمر" على هذا الهجوم وقتها بأن "درّة إضافة لأي عمل".

5- الإغراء

رغم أنها صرّحت مرات كثيرة برفضها أداء أدوار الإغراء، فإن الفنانة "درة" واجهت هجومًا حادًا في عام 2013 بسبب دور الراقصة "رمانة" في مسلسل "مزاج الخير" بطولة الفنان "مصطفى شعبان"، واتهمها البعض بعدم مراعاة شهر رمضان الكريم الذي شهد عرض المسلسل بسبب جرأة دورها ومشاهدها.