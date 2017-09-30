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البترول: انتهاء 95% من مستودع بدر.. والتشغيل التجريبي في نوفمبر

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البترول: انتهاء 95% من مستودع بدر.. والتشغيل التجريبي في نوفمبر البترول: انتهاء 95% من مستودع بدر.. والتشغيل التجريبي في نوفمبر

التحرير

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قال طارق الملا، وزير البترول، إن نسبة تقدم الأعمال في مستودع تخزين المنتجات البترولية بمدينة بدر بلغت 95%، ومن المخطط بدء تجارب تشغيله في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده لتسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، اليوم السبت، في إطار تنفيذ برنامج عمل الوزارة، الذي يتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة، بهدف تطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وشدد الملا، في بيان له، اليوم السبت، على ضرورة التغلب على أي معوقات تؤثر على انسيابية وصول المنتجات إلى المستودعات الفرعية ومحطات والخدمة المنتشرة في جميع محافظات ، ما يضمن الاستمرار في الاستقرار الذي يشهده سوق المنتجات البترولية حاليا، فضلا عن أنها تعد أحد المقومات الهامة الداعمة لتحقيق مشروع مصر القومي، لتحويلها إلى مركز إقليمى لتخزين وتداول وتجارة المواد البترولية.

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ووجه بسرعة تنفيذ خطوط أنابيب لربط مستودعات العين السخنة وبدر والسويس، ما يسهم في القدرة على المناورة وتأمين الإمدادات لكافة محافظات مصر ومحافظات الوجه القبلي ومنطقة القناة، مطالبا بضرورة وضع كود خاص بعمليات شحن المنتجات البترولية، خاصة أن قطاع البترول حريص على استخدام كل الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل المنتجات البترولية.

واستمع الوزير، خلال الزيارة، إلى شرح من محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، الذي أوضح أن التكلفة الاستثمارية للمستودع الجديد تبلغ حوالي 33 مليون دولار، وتبلغ طاقته التخزينية حوالي 26 ألف طن، ويقع على مساحة 120 ألف متر مربع، ويشتمل على صهريجين لمنتج السولار بسعة إجمالية 12 ألف طن، وصهريجين لبنزين 80 بسعة إجمالية 7 آلاف طن، و3 صهاريج لبنزين 92 بسعة إجمالية 6 آلاف طن، وصهريج لبنزين 95 بسعة 750 طنا.

ويتضمن المستودع منصة شحن الوحدات الصهريجية على 6 أذرع شحن للسولار، 5 أذرع شحن لبنزين 80، 4 أذرع شحن لبنزين 92، وذراعين لبنزين 95، وتتمثل المكونات الأساسية لنظام التشغيل الآلي لمنصة شحن الوحدات الصهريجية من 18 عدادا كاملا لصرف المنتجات البترولية، وأنظمة لتنقية المنتجات والتخلص من الأبخرة المصاحبة للسريان وصمامات مزدوجة مانعة للتسريب وصمامات مراقبة آلية للتحكم في سريان المنتجات.

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التحرير

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