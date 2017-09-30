رئيس مدينة العبور يكشف حقيقة إضرام سائق النار في جراج الجهاز

التحرير

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كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، ملابسات إضرام سائق توك توك النار في جراج تابع للجهاز، اليوم السبت.

وقال "عمران"، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "وسام أ."، 38 سنة، حضر إلى مقر الجهاز؛ لاستلام بعض متعلقاته الشخصية عقب مصادرة التوك توك قيادته من قبل رجال المرور، تنفيذا لقرار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بحظر سير مركبات التوك توك داخل المدن الجديدة.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه عقب إخبار بضرورة التصالح مع المرور وصدور قرار من النيابة المختصة لاستلام التوك توك، أصيب بحالة هستيرية، وسكب كمية من البنزين على التوك توك الخاص به -المتحفظ عليه بالجهاز- وأشعل النيران فيه.

وأكد المهندس أحمد عمران، أن النيران التهمت التوك توك وامتدت لـ10 آخرين، نافيا حدوث أية تلفيات في سيارات الجهاز، لافتا بأن السائق حاول الهرب عبر السور، لكن أفراد الأمن بالجهاز تمكنوا من ضبطه، وتم تسليمه للشرطة.