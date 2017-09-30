أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس مدينة العبور يكشف حقيقة إضرام سائق النار في جراج الجهاز

Google+ Print
رئيس مدينة العبور يكشف حقيقة إضرام سائق النار في جراج الجهاز رئيس مدينة العبور يكشف حقيقة إضرام سائق النار في جراج الجهاز

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، ملابسات إضرام سائق توك توك النار في جراج تابع للجهاز، اليوم السبت.

وقال "عمران"، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "وسام أ."، 38 سنة، حضر إلى مقر الجهاز؛ لاستلام بعض متعلقاته الشخصية عقب مصادرة التوك توك قيادته من قبل رجال المرور، تنفيذا لقرار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بحظر سير مركبات التوك توك داخل المدن الجديدة.

شاهد أيضا

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه عقب إخبار بضرورة التصالح مع المرور وصدور قرار من النيابة المختصة لاستلام التوك توك، أصيب بحالة هستيرية، وسكب كمية من البنزين على التوك توك الخاص به -المتحفظ عليه بالجهاز- وأشعل النيران فيه.

وأكد المهندس أحمد عمران، أن النيران التهمت التوك توك وامتدت لـ10 آخرين، نافيا حدوث أية تلفيات في سيارات الجهاز، لافتا بأن السائق حاول الهرب عبر السور، لكن أفراد الأمن بالجهاز تمكنوا من ضبطه، وتم تسليمه للشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»