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«التعليم»: 21 ألف متقدم للمدارس اليابانية حتى الآن

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«التعليم»: 21 ألف متقدم للمدارس اليابانية حتى الآن «التعليم»: 21 ألف متقدم للمدارس اليابانية حتى الآن

التحرير

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صرح أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بأن عدد المتقدمين للمدارس اليابانية بلغ حتى الآن 20 ألفا و701، تقدموا من خلال موقع الوزارة http://ejsreg.emis.gov.eg بتاريخ 27 سبتمبر 2017.

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وأضاف خيري، في بيان له، اليوم السبت، أن أعداد المتقدمين: 440 بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، و480 بالمدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و697 ببني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، و2126 ببرج العرب بمحافظة  الإسكندرية، و3534 بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، و4957 بالشروق و6623 بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، و1844 بفيصل بمحافظة السويس.

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التحرير

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