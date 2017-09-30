طلاب المدن الجامعية بالإسكندرية يحتجون على رفع رسوم الإقامة

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نظم العشرات من طلاب المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، وقفة احتجاجية، اليوم السبت، أمام مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى، على طريق الكورنيش احتجاجا على قرار زيادة رسوم الإقامة بالمدن بنسبة وصلت إلى 110%، ما اعتبره الطلاب قرار ظالم.

رفع الطلاب لافتات كتب عليها: "لا لزيادة مصاريف المدن الجامعية"، "بلاش ظلم.. مش هنكمل تعليم"، "ارحمونا"، ووجه الطلاب نداءات لإدارة الجامعة للتراجع عن قرار رفع الرسوم، الذي قد يؤثر على مسيرتهم التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة لا تزال الأقل فى تحصيل المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن الزيادة التى تم إقرارها بواقع 300 جنيه للكليات العملية، و150 للكليات النظرية، سيتم تخصيصها لتطوير العملية التعليمية فى الجامعة من خلال حساب مركزى يتم تخصيصه لهذا الغرض.

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وقال د. هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة بدأت خطة تطوير شاملة وصيانة مبانى المدن الجامعية، وللطالب اختيار الإقامة بدون تغذية مقابل 150جنيه أو الإقامة بالتغذية مقابل 350 جنيه، موضحا أن تكلفة الإقامة للطالب بالمدينة الجامعية تصل إلى ما يزيد عن 1300 جنيه وتقوم الجامعة بتحمل هذا الفارق.

وتستوعب المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية 7000 طالب وطالبة موزعين على: سموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبى، بالإضافة إلى المدن الجامعية الملحقة بكليتى التربية الرياضية للبنين والطب البيطرى التى تزيد طاقتها الاستيعابية على 500 طالب وطالبة.