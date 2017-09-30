انهيار سور مجمع مدارس بالشرقية عقب انفجار محول كهرباء

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تسبب انفجار محول كهرباء بقرية «شيبة» التابعة لدائرة مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، في انهيار جزء من سور مُجمع المدارس الموجود بالقرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار جزء من سور مُجمع المدارس الموجود بقرية "شيبة" بالزقازيق؛ إثر وقوع انفجار بمحول كهرباء قدرته 500 كيلو فولت.

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من جانبه، أفاد مصدر أمني بأن الانفجار قد يكون ناتجًا عن زيادة الأحمال، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لبيان السبب الفعلي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.