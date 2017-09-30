مصر تُسقِط قرارًا بشأن حرية تأدية الخدمة العسكرية أمام مجلس الأمن

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أسقط المندوب المصري أمام دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قرارًا تقدمت به كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة، لإقرار حق جديد من حقوق الإنسان، يتيح للأفراد الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية، والتكليفات التي يتلقونها لو تعارضت مع ما يعتقدونه من مبادئ.

وتولى وفد مصر تنسيق جهود الدول المعارضة للقرار، كسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوبا وروسيا والصين.

كان القرار الأصلي يتيح للمجندين الاعتراض ضميريًا خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، بل ويجعل ذلك الاعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد، وهو بذلك يستحدث حقًا في الاعتراض الضميري لا يكفله القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويشجع الأفراد على ممارسة الاعتراض الضميري، خلال أداء الخدمة العسكرية.

وحسب القرار فإن الأمر يهدد بتفكيك الجيوش والقوات المسلحة بالدول، بل ويهدد سلامة المجندين أنفسهم للخطر، فضلاً عن تشجيع الدول على توفير فرص لجوء للأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية أو الاستمرار في القيام بها لاعتبارات تتعلق بحرية الرأى أو حرية الدين والمُعتقد.