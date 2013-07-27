الحلقة (17) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": فيديو ينهي علاقة "آدم" و"ريم" بعد اكتشافه زواجها عرفيا

كتب : سارة سعيد السبت 27-07-2013 03:09

شهدت أحداث الحلقة (17) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، حديث أم ابراهيم "رجاء الجداوي" مع إبراهيم حول حبه لمريم "يسرا" وأخبرته أنه لابد أن يستمع لحديث شقيقته ويتزوج من فتاة من نفس سنه.

وتحاول دانا، زوجة عاصم "عمرو صالح"، أن تساعده في إدارة مشروعه بعد أن انسحب حسام منه، ثم يقرر عاصم أن تدخل دانا شريكة له محل عاصم ويخبر والدها بذلك، كما اعترف مروان بحبه لمريم، وتحدثت له عن خوفها من إعجاب دوللي له وأخبرها أنه يحبها وتردد قبل مصارحتها كثيرا، ولكنها أغلقت الحديث معه بسبب دوللي وتركته وذهبت.

ومن ناحية أخرى، يستقبل آدم وريم فيديو لها وهي تقيم علاقة مع أحد الشباب، وعندما يراه آدم ينهار ويقرر الانفصال عنها بينما تصطدم سيارة ريم بأتوبيس عند مشاهدتها لهذا الفيديو، ويكتشف الجميع أن الشخص الموجود مع ريم كان زوجها عرفيا، وعندما حضر هذا الشخص إلى المستشفى يخبرهم أنه ليس هو من أرسل هذا الفيديو.

يذكر أن مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.