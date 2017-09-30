العرابي: الحملة الشعبية هي المسئولة عن سوء تنظيم مؤتمر دعم مشيرة خطاب بالمتحف المصري

كتبت- أسماء يحيى:

ألغى السفير محمد العرابي، مدير حملة ترشح السفيرة مشيرة خطاب للترشح لليونسكو، وعضو مجلس النواب، ووزير الخارجية الأسبق، المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يُعقد، اليوم السبت، بالمتحف المصري.

البداية جاءت بعدما أعلن نور الدين محمد، مسئول التخطيط بالحملة؛ غضبه ليقرر بعدها إلغاء المؤتمر قبل 10 دقائق من الموعد المقرر لبدئه، مشيرا إلى عدم تنسيق إدارة المتحف والتجهيز للمؤتمر.

ومن جانبه قال السفير محمد العرابي، مدير حملة ترشح السفيرة مشيرة خطاب للترشح لليونسكو، وعضو مجلس النواب، إن الحملة الشعبية هي المسئولة عن سوء تنظيم المؤتمر الذي كان سيعقد بالمتحف المصري اليوم وليس الحملة الرسمية، لافتا إلى أن المتحف أيضا لم يكن على استعداد للمؤتمر ما دفعه لإعلان عدم الحضور نظرا لسوء التنظيم.

وأضاف "العرابي" في تصريح لمصراوي، أنه رفض المشاركة في المؤتمر نتيجة التعامل السئ مع الصحفيين والإعلاميين اليوم، قائلا: "ما ينفعش أشارك في حاجة انتوا ضحايا فيها"، معبرا عن أسفه واستياءه الشديد نظرا لسوء التنظيم.

وكان من المقرر أن تعقد حملة دعم السفيرة مشيرة خطاب، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، بحضور السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، وحسام عيسى رئيس جبهة الهوية المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء النقابات المهنية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعلن في يوليو العام الماضي ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب سكرتير عام اليونسكو.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم 9 أكتوبر المقبل بفرنسا، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.​