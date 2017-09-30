بالصور.. تدشين "مهرجان النخلة الكريمة" في الوادي الجديد
بالصور.. تدشين "مهرجان النخلة الكريمة" في الوادي الجديد
01:07 م السبت 30 سبتمبر 2017
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
دشّن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رافقه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، اليوم السبت، مهرجان النخلة الكريمة بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور المعنيين بزراعة النخيل في المحافظة.
وقال الزملوط، في تصريح صحفي: "إنه سيجري خلال المهرجان وضع حجر الأساس لمركز تدريب النخالين، كأول مركز متخصص لكل ما يتعلق بالنخيل والتمور في مصر، لافتًا إلى أن الاحتفال سيشهد أيضًا افتتاح عمليات التطوير لمصانع التمور بالمحافظة، ومعرض للشركات والمنتجين والمصنعين للتمور".
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