التعليم: أكثر من 20 ألف تقدموا للمدارس اليابانية حتى الآن

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين للمدارس اليابانية منذ فتح باب التقديم الأربعاء الماضي، وحتى الآن بلغ 20701 متقدم، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يمكنهم التقديم للمدارس اليابانية من خلال الرابط التالي: http://ejsreg.emis.gov.eg.

وأضاف خيرى، في بيان، اليوم السبت، أن أعداد المتقدمين بكل محافظة كالآتى: 440 بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، 480 بمدرسة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و697 بمدرسة ببنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، 2126 بمدرسة ببرج العرب 2 بمحافظة الإسكندرية، و3534 بمدرسة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و4957 بمدرسة الشروق 2 بالقاهرة، و6623 بمدرسة القاهرة الجديدة 2 بمحافظة القاهرة، وإلى 1844 بمدرسة فيصل بمحافظة السويس.​