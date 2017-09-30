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وزير الري: نعمل على مشروع إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي

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مصراوي Masrawy

وزير الري: نعمل على مشروع إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي

01:00 م السبت 30 سبتمبر 2017

وزير الري: نعمل على مشروع إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي

جانب من الزيارة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، إن خطة الوزارة الحالية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه سواء مياه الري أو مياه الشرب، والعمل على استغلال كافة مصادر المياه وتدويرها لاعادة استخدامها، وخاصة مياه الصرف الزراعي والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد الحالية.

وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للوادي الجديد، أن وزارة الرى تقدم كافة الدعم للمحافظة لتطوير نظم الري واستخدام نظم الري الحديث.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استقبل اليوم السبت، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، وصوفيا بال جاي وزيرة الموارد المائية والري في جنوب السودان، في زيارة من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

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