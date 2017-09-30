منها نظام تعليق حساس.. «أودي» تدعم «A8» بتنقيات فريدة

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دعمت شركة "أودي" الألمانية، سيارتها السيدان الأشهرر "A8” الجديدة، والتي تستعد للكشف عنها العام المقبل، باثنين من التقنيات الحديثة على مستوى التعليق والأنوار الخارجية.

وبحسب موقع "بي سي ماج"، فإن الشركة الألمانية ستدعم النسخة الخاصة بعام 2019 من السيارة الشهيرة، بنظام تعليق يحتوي على حساسات وأجهزة استشعار، قادرة على الدراية بأي مشكلة على مستوى الطرق لرفع هيكل السيارة عن الأرض لمنع الاحتكاك.

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وأضافت الشركة الألمانية العملاقة ميزة جديدة تتعلق بتقنية الأنوار الخارجية، والتي أطلقت عليها "أودي" اسم "HD Matrix LED” الذي يتيح مساحات أكبر من الإنارة.