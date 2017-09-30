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ألمانيا- القبض على المشتبه به بالتهديد بتسميم مواد غذائية

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مصراوي Masrawy

ألمانيا- القبض على المشتبه به بالتهديد بتسميم مواد غذائية

12:42 م السبت 30 سبتمبر 2017

ألمانيا- القبض على المشتبه به بالتهديد بتسميم مواد غذائية

بون (ألمانيا) – (دويتشه فيله):

أعلنت الشرطة الألمانية عن القبض على رجل للاشتباه بأنه وراء التهديد بإغراق محلات مواد غذائية بمواد غذائية مسممة، إذا لم تستجب لابتزازه ودفع 10 ملايين يورو له. وكان قد تم العثور على حليب أطفال مسمم في مدينة فريدريشسهافن.

أعلنت شرطة منطقة توبنغن الألمانية اليوم السبت، عن القبض على رجل للاشتباه بأنه وراء التهديد بإغراق رفوف سوبرماركت بمواد غذائية مسممة، إذا لم يستجب لابتزازه بالحصول على 10 ملايين يورو. ومن المنتظر أن يعرض المشتبه به، البالغ من العمر 55 عاماً، اليوم على قاضي التحقيق.

والجدير ذكره أن شرطة مدينة كونستانس، في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها تبحث عن شخص مجهول يهدد بتسميم مواد غذائية على "صعيد ألمانيا كلها". وقال ألكسندر بوغر، نائب المدعي العام الذي يرأس التحقيقات، إن الشركات تلقت تهديداً بتسميم 20 سلعة غذائية مختلفة.

وقال بوغر إن هذه التهديدات وصلت أيضاً لمنظمات حماية المستهلك في ولاية بادن فورتمبيرغ عبر البريد الإلكتروني.

ونشرت الشرطة أول أمس الخميس صورا للشخص المشتبه في أنه سمم عدة منتجات غذائية في متاجر كبيرة ومحلات للعقارات والمنتجات الصحية، بغرض الابتزاز والحصول على فدية من الشركات المنتجة.

ورغم القبض على المشتبه فيه تواصل الشرطة الألمانية توصيتها للمواطنين بالحذر عند شراء مواد غذائية.

وفي إشارة إلى إمكانية وجود بضائع غذائية مسممة، قال المتحدث باسم الشرطة ماركوس زاوتر: "على المستهلكين الاستمرار في الحذر عن شراء مواد غذائية". وذكر المتحدث أنه يتعين على المواطنين الانتباه عند التسوق من المنتجات المغشوشة وإبلاغ الشرطة في حالة الاشتباه.

وأوضح المتحدث أنه لا يوجد حتى الآن معلومات تفيد بأن الشخص الذي تم اعتقاله قام بوضع مواد غذائية مسممة في المتاجر والصيدليات بخلاف عبوات أغذية الأطفال المسممة التي تم العثور عليها من قبل.

هذا المحتوى من

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مصراوي Masrawy

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