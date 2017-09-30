بدء التحقيق مع موظفي البيت الأبيض حول صلة حملة ترامب بروسيا

واشنطن – (أ ش أ):

عقد المحامي الخاص روبرت مولر مقابلات مع موظفي البيت الأبيض حول صلة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروسيا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية –في نشرتها الإلكترونية أن الجنرال المتقاعد، كيث كيلوج رئيس طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب جرى استجوابه أمس الأول - الخميس- وعرضت عليه معلومات و سُئل اسئلة تتعلق بمايكل فلين مستشار ترامب السابق للأمن القومي الأمريكي.

وكان فلين قدم استقالته في شهر فبراير الماضي بعد تقارير عن تضليله لمسئولي البيت الأبيض فيما يتعلق باتصالاته مع مسئولين روس.

وأفادت الصحيفة بأن محققي الكونجرس يبحثون في اجتماع لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس 2016 بشأن الأمن القومي والذي عُقد فيما هو الآن فندق ترامب في واشنطن العاصمة.

وخلال الاجتماع المشار إليه، اقترح أحد أعضاء الحملة الانتخابية وهو جورج بابادوبولوس، تنسيق اجتماع مع المسئولين الروس حول إصلاح العلاقات الأمريكية الروسية.

ووفقا لتقارير فإن هذا المقترح قوبل برفض فوري من قبل السيناتور أنذاك جيف سيشانز..وأثار آخرون مخاوف من أن عقد مثل هذا الاجتماع قد يخرق "قانون لوجان" الذي يحظر على المواطنين الأمريكيين التفاوض مع حكومات أجنبية دون تصريح من المسئولين الأمريكيين.