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الشرطة تشن حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمحيط مدارس العاصمة(صور)

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مصراوي Masrawy

الشرطة تشن حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمحيط مدارس العاصمة(صور)

12:56 م السبت 30 سبتمبر 2017

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الشرطة تشن حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمحيط مدارس العاصمة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مُكبرة بمشاركة كافة الأجهزة المعنية (المرافق والمرور وشرطة ومكافحة العنف ضد المرأة).

وشملت الحملات محيط المدارس لرفع كافة المعوقات والإشغالات التي قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، وفحص المحلات المتواجدة بمحيط المدارس مع قيام قسم مكافحة العنف ضد المرأة بحملات بمحيط مدارس الطالبات لضبط حالات المعاكسات وفحص أية شكاوى تتعلق بهذا الشأن.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والانضباط في محيط المدارس وتوفير الأجواء المناسبة لحسن سير العملية التعليمية وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

وفي مجال المرور، شملت نتائج الحملات ضبط 24 مخالفة لتعطيل حركة المرور و3 مخالفات سير بدون رخصة، وسحب تراخيص 26 مركبة، وحجز 4 توكتوك، وحجز 14 دراجة بخارية.

وفي مجال المرافق، تمت إزالة 54 مخالفة، و18 مخالفة إشغال طريق، و17 إدارة محل بدون ترخيص، وعربة مأكولات، و51 بائعا متجولا، بالإضافة لضبط حالتي أمام مدارس الطالبات وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.

وشدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط خلال اليوم الدراسي، وقد لاقت الحملات استحسان المواطنين لاسيما أولياء أمور.

 

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