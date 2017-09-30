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"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد ضابط وإصابة مجندين بطريق الزعفرانة

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مصراوي Masrawy

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد ضابط وإصابة مجندين بطريق الزعفرانة

12:48 م السبت 30 سبتمبر 2017

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط قائد سيارة نقل بمقطورة اصطدم بسيارة شرطة مما تسبب في وفاة ضابط شرطة وإصابة مجندين اثنين، وفر هارباً .

وتبلغ لقسم شرطة رأس غارب باصطدام سيارة نقل بمقطورة بإحدى سيارات الشرطة التابعة للقسم من الخلف أثناء سيرها بطريق الزعفرانة / بنى سويف الجديد مما أسفر عن وفاة النقيب أحمد يحيى جمال السيد الضابط بمباحث القسم، وإصابة مجندين، وهروب قائد السيارة النقل بها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مالك السيارة، حيث تم ضبطه والسيارة المستخدمة في الحادث.

وبتكثيف الجهود، تم تحديد محل اختباء قائد السيارة بأحد الدروب الجبلية، حيث تم استهدافه وضبطه وتبين أنه يدعى محمد ماهر محمد النحال – 33 سنة – سائق – ومقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة.

واعترف بعد مواجهته بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية من الملاحقات الأمنية والمسائلة القانونية.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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