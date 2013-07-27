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الحلقة (16) من "قرمش": "جسوم" يحاول ابتزاز مالك البيت.. فيطرده في النهاية

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الحلقة (16) من "قرمش": "جسوم" يحاول ابتزاز مالك البيت.. فيطرده في النهاية الحلقة (16) من "قرمش": "جسوم" يحاول ابتزاز مالك البيت.. فيطرده في النهاية

كتب : سارة سعيد السبت 27-07-2013 03:13

شهدت الحلقة (16) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي كان عنوانها "قرقش مخباتك"، قيام حارس المنزل "جسوم"، الذي يقوم بدوره الفنان طارق العلي، بتجهيز لسهرة هامة لمالك المنزل، يحضرها أحد المطربين الشعبيين، ويضطر "محمود"، مالك المنزل، لاستغلال "جسوم" ذي الصوت العذب، للغناء محل المطرب الذي يعتذر بعد غنائه بشكل سيئ.

وعند جلوس "جسوم" مع ضيوف السهرة يستمع إلى حديثهم عن أحد المناقصات التي يكسبون بسببها نحو مليون دينار، ويحاول "جسوم" جمع معلومات من السهرة حول هذه المناقصة حتى يستطيع ابتزازهم والحصول على المال منهم، ولكن صاحب المنزل عندما ينتبه لوجوده يقوم بطرده خارج المنزل.

ويحاول "جسوم" في اليوم التالي البحث عن "أمل" التي تمتلك مفاتيح المناقصة التي تحدثوا إليها بالأمس، ويذهب إلى الشركة المقصودة ويتحدث إلى "أمل" التي يتبين أنها مخطوبة لشخص يدعى "محمود"، ويحاول أن يبتزها "جسوم" ويسيء إلى سمعة "محمود"، وفي النهاية يتبين أنه يتحدث عن "محمود" آخر إلا أنه يتسبب في إنهاء خطبتها، ويقوم صاحب المنزل بفصله من العمل بعد أن حاول إفشاء أسرار عمله.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.

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