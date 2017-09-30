سقوط عصابة للسطو المسلح على المواطنين في القطامية

كتب - فتحي سبليمان وسامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة؛ اليوم السبت، تشكيلًا عصابيًا تخصص في السطو المسلح على المواطنين بمنطقة القطامية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، مفادها أن "هاني. ف"، عاطل، سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، و"غريب.ر"، عاطل، و"مروان.أ"، عاطل، و"هاني.ا"، عاطل، سبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة؛ يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "السرقة بالإكراه" تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبط الأول والثاني حال استقلالهما سيارة ميكروباص ماركة تويوتا بيضاء اللون بدون لوحات معدنية "ملك المتهم الثالث" وضُبط بحوزة الأول سلاح ناري" فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار "وبحوزة الثاني سلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدتها واعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط 4 هواتف محمولة خاصين بالمجني عليهم الأول والثاني والرابع والخامس وأضافوا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع لأشخاص عاديين لا يمكنهم الإرشاد عنهم.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بسرقتهم بالإكراه، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة.

حُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق والعمل على ضبط المتهمين الهاربين.