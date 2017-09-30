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حملة مكبرة لضبط "التكاتك" غير المرخصة في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

حملة مكبرة لضبط "التكاتك" غير المرخصة في أكتوبر

12:38 م السبت 30 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة؛ لفرض الانضباط المروري بمدينة السادس من أكتوبر.

واستهدفت الحملة تحت إشراف اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، ضبط سائقي الدراجات النارية "توك توك" المخالفين بعد تعدد شكاوى الأهالي.

وتشمل الحملة كافة ميادين وشوارع أكتوبر؛ لضبط المخالفين من قائدي السيارات، والتشديد على الالتزام بقواعد وآداب المرور.

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