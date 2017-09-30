حملة مكبرة لضبط "التكاتك" غير المرخصة في أكتوبر
حملة مكبرة لضبط "التكاتك" غير المرخصة في أكتوبر
12:38 م السبت 30 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة؛ لفرض الانضباط المروري بمدينة السادس من أكتوبر.
واستهدفت الحملة تحت إشراف اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، ضبط سائقي الدراجات النارية "توك توك" المخالفين بعد تعدد شكاوى الأهالي.
وتشمل الحملة كافة ميادين وشوارع أكتوبر؛ لضبط المخالفين من قائدي السيارات، والتشديد على الالتزام بقواعد وآداب المرور.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط في شوارع العاصمة
-
رفع 13 سيارة متروكة بشوارع الجيزة لمنع استخدامها في عمليات إرهابية
-
أمن الجيزة: تنفيذ 444 قرار إزالة وتشميع 30 محلا في 4 مناطق
-
بالصور.. مدير أمن الجيزة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالطالبية
إعلان
إعلان