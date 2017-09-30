الفرشاة تنتصر على العشوائية.. 3 شباب يحولون أكشاك الكهرباء للوحات فنية

الأقصر – محمد محروس:

"عسران" و"بيشوي" و"حسنين" 3 فنانين شباب من محافظة الأقصر، آمنوا بدور الفن في الارتقاء بالذوق العام فقرروا أن يكسروا حدة المباني الخرسانية وأكشاك الكهرباء بالمدن العمرانية الجديدة ويحولوها للوحات فنية تسحر الناظرين.

يقول الفنان التشكيلي عسران عبدالفتاح صاحب الفكرة: " روادني منذ سنوات حلم تجميل شوارع مصر، وبدأت مشروعا ذاتيا أطلقت عليه الفن للشارع بتجميل شوارع بعض القرى والمدن بمحافظتي الأقصر وقنا".

يضيف "عسران" وبعد تعيني بهيئة المدن العمرانية الجديدة رفضت أن أعمل إداريا واقتنع المهندس محمد عاشور رئيس جهاز مدينة طيبة آنذاك بموهبتي فوافق على فكرتي بتجميل شوارع المدينة ووفر لي الدعم الكامل أنا وصديقي بيشوي صلاح قبل أن ينضم لنا أحمد حسنين بهدف نشر ثقافة الفن ونقلها إلى الشارع فبدأنا بتجميل شوارع مدينة طيبة من خلال تحويل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية لشخصيات من الفلكور الصعيدي والتاريخ المصري القديم ومناظر الطبيعة الخلابة.

وأوضح عسران: "بعد نجاح التجربة في طيبة تم انتدابي لمدينة السادات وقضيت بها 8 شهور ثم تم انتدابي لمدينة الشروق ونفذت بهما التجربة التي حققت نجاحا كبيرا وحظيت بإعجاب الجميع".

يؤكد عسران: "لولا إيمان وزير الإسكان ورؤساء أجهزة المدن التي عملنا بها بدور الفن في الارتقاء بالذوق العام لما كان لتجربتنا أن تنجح".

"عسران" فنان تشكيلي من محافظة الأقصر شارك في العديد من المعارض الفنية بمصر وفاز بالعديد من الجوائز