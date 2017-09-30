سيرًا على الأقدام.. مسئول أوروبي بمصر يتجول سياحيًا بالإسكندرية

الإسكندرية - (أ. ش. أ):

أعرب رئيس قسم التعاون الاقتصادي لمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر "أنخل جوتييرث" عن عشقه لمصر والإسكندرية ومعالهما التراثية.

وقام جوتييرث وأسرته وأصدقاؤه بجولة في مدينة الإسكندرية سيرًا على الأقدام، رافقه فيها نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية إسلام عاصم.

وأوضح عاصم، أن رئيس قسم التعاون الاقتصادي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تجول سيرًا على الأقدام في الميادين العامة بعروس البحر المتوسط، التي تزخر بالمعالم والمباني التراثية، بدأت بميدان سعد زغلول ومرت بشارع النبي دانيال وبنك مصر، وشارع صلاح سالم وميدان محمد علي، وزار في الجولة كنيسة القديس مرقس الإنجليكانية .

وأضاف أن بعض أفراد المجموعة حرصوا على ركوب الحنطور، رغبة منهم في تجربة جديدة، واتجهوا إلى أحد المطاعم بالقرب من قلعة قايتباي الأثرية، والتي تعد أقدم المعالم الإسلامية بمصر والعالم العربي.

وأشار نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية، إلى أن الجولة تضمنت توزيع منشورات تروّج للسياحة من حملة "حب الإسكندرية" التي تُنفذ بالجهود الذاتية، كما أهدى "جوتييرث" مجموعة بطاقات بريدية وخريطة منفذين بطريقة الإنفوجراف تشجيعًا للسياحة.

ولفت نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن الجولة تأتي في إطار التشجيع لنمط جديد من السياحة يسمى walking tour ، وتتمثل في تنفيذ زيارات سياحية سيرًا على الأقدام.