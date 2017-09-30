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قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. غدا

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مصراوي Masrawy

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. غدا

12:48 م السبت 30 سبتمبر 2017

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. غدا

قطع المياه

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية، بين السرايات – جامعة القاهرة – شارع مراد – ميدان الجيزة – الدقي – العجوزة – شارع النيل، ابتداءً من الساعة 8 مساء غد الأحد 1/10/2017 وحتى الساعة 8 صباح يوم الإثنين 2/10/2017، نظراً لأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة.​

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