قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. غدا
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. غدا
12:48 م السبت 30 سبتمبر 2017
قطع المياه
كتبت- ندى الخولي:
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية، بين السرايات – جامعة القاهرة – شارع مراد – ميدان الجيزة – الدقي – العجوزة – شارع النيل، ابتداءً من الساعة 8 مساء غد الأحد 1/10/2017 وحتى الساعة 8 صباح يوم الإثنين 2/10/2017، نظراً لأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة.
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