«لعنة سوسة».. 5 ثغرات يخشاها الأهلي قبل موقعة النجم الساحلي

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يحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، في لقاء مرتقب، غدًا الأحد، على ملعب «سوسة» بتونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر المارد الأحمر، بعض الصعوبات في مواجهة بطل تونس، عقب أيام قليلة من تخطى الترجي في نصف نهائئ البطولة، في لقاء يسعى حسام البدري، المدير الفني للأهلي للخروج منه بأكبر المكاسب وأقل خسائر، استعدادًا لمباراة الإياب يوم 21 أكتوبر المقبل على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

◄ إصابة حسام عاشور:

سادت حالة من التوتر الشديدة داخل الفريق، بسبب الاستقرار على العناصر الأساسية التي ستبدأ المباراة بعد التأكد من غياب حسام عاشور، بسبب الإصابة التي لحقت به في مران الفريق، فيخشى الأهلي أن يصبح هشام محمد، الوافد الجديد لصفوف القلعة الحمراء، أقرب حلول البدري لتعويض غياب عاشور، وهو ما يعد رهانًا كبيرًا ومهمًا للغاية.

كما يفتقد اللاعب صاحب الـ(27 عامًا)، للتجانس مع الأهلي بسبب عدم مشاركاته إلا لدقائق قليلة في المباريات، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

◄ الإنذارات

يدخل الأهلي مباراة النجم الساحلي، وهو مهدد بغياب 6 من لاعبيه الأساسيين عن مباراة الإياب، في حالة حصول أيًا منهم على بطاقة صفراء، وهم: (شريف إكرامي - حسام عاشور - أحمد فتحي - جونيور أجاي - وليد سليمان - مؤمن زكريا).

◄ نحس وليد أزارو

يعاني المغربي وليد أزارو من حالة سوء توفيق واضحة رغم تسجيله هدف التعادل للفريق الأحمر أمام الترجي في ذهاب الدور الماضي، إلا أنه أهدر عدد ليس بقليل من الفرص المحققة وهو ماعرضه لانتقادات لاذعة.

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ويعاني اللاعب أيضًا بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي، من قبل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب أسوط الأطلسي، استعدادًا لمواجهة الجابون، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب الفرنسي أجرى اتصالًا بمهاجم الأهلي لتوضيح سبب استبعاده، حيث أكد له بأنه لا يرغب في زيادة الضغوطات عليه، ومنحه تركيز أكبر مع الأهلي في الفترة الحالية الهامة ببطولة دوري الأبطال، وأن دوره قادم مع المنتخب المغربي.

◄ عمرو مرعي

يدرك مهاجم النجم الساحلي المتألق مؤخرًا أهمية مواجهة الأهلي في هذا التوقيت، فهي المباراة التي سيتابعها ملايين في القارة السمراء، وبالأخص في مصر، وبالتأكيد يرغب مرعي في إثبات نفسه بشكل أكبر لعدة عوامل مكاسب أهمها اقناع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر بأحقيته في تمثيل الفراعنة.

ونجح مهاجم إنبي السابق، في قيادة النجم الساحلي للدور نصف النهائي بالبطولة، بعد إحرازه هدفين في شباك أهلي طرابلس بإياب دور الثمانية، خطف بهما بطاقة التأهل لبطل تونس.

مواجهة الأحد ستكون الثامنة لعمرو مرعي ضد الأهلي، وهو عدد وافر يمنحه خبرة أكثر في التعامل مع الدفاع الأحمر، حيث سبق ولعب أمام الأهلي 7 مباريات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، أحدهما بقميص الداخلية، والآخر مع إنبي.

◄ لعنة سوسة

على عكس «رادس»، يحمل ملعب «سوسة» رقمًا لافتًا للشياطين الحمر، حيث لم يحقق الفوز عليه حتى الآن، ولعب 5 مباريات خسر واحدة وتعادل في 4 لقاءات.

ويبدو أن لعنة «سوسة» مصرية خالصة، حيث فشل الزمالك هو الآخر في تحقيق أي فوز عليه، بخوضه 3 لقاءات وخسرها جميعًا، حيث كان أبرزها خماسية الموسم قبل الماضي من دوري الأبطال بخماسية.