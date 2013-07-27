الحلقة (16) من "آسيا": مشاجرة بين منى زكي و"راجي".. والمعمل الجنائي يفحص منزل "آسيا"

كتب : ندى سامي منذ 53 دقيقة

دارت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "آسيا"، حول مشاجرة بين "فارس" و"منى زكي" بسبب معرفتها أنه يتاجر في الآثار، وأنه تفاوض مع "فلاديمير" إذا لم يسدد باقي الأموال فسيأخذ منه "شيطانة" المقهى الليلي الذي يمتلكه، وكل ما يوجد بداخله، وهي من ضمنه، ما جعل "آسيا" تغضب وتتشاجر معه مستنكرة كلامه وأخبرته أنه لا يمتلكها.

وبعد أن تشاجرت "آسيا" مع "فارس"، قررت أن تساعده وتصنع تماثيل مماثلة للتماثيل التي يتاجر بها، ويقوم ببيعها حتي يحصل على الأموال المطلوبة ويسدد المبلغ، حتى تخرجه من هذه المشكلة، ولكنها اشترطت عليه أنها بعد أن تساعده ستتركه وتغادر لأنها لم تعد تأمن له، ولأنه سيضحي بها مقابل مصلحته.

وعلى الجانب الآخر، يفحص المعمل الجنائي منزل آسيا ومتعلقاتها الشخصية في محاوله للوصول لأي أثر لوقوع جريمة جنائية، فيما أخبر ضابط المباحث والده آسيا، والتي تقوم بدورها الفنانة سلوى محمد، أنه يشك في راجي زوج آسيا لأنه أخفى معلومات هامة أثناء التحقيق معه.

يذكر أن مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبو الحسن، وبطولة منى زكي، وهاني عادل، وباسم سمرة، وسيد رجب، وسلوى محمد.