بالفيديو.. وسيلة سفر جديدة تحملك حول العالم في ساعة واحدة

كتب- أحمد عصام روّاي:

أعلن المهندس الشاب "إيلون ماسك" -مؤسس شركتي "Tesla Motors" للسيارات الكهربائية و "SpaceX" لاستكشاف الفضاء- عن وسيلة مواصلات جديدة فائقة السرعة.

ونجح "إيلون" في تصميم صواريخ من الممكن أن تستخدم لنقل المسافرين جوًا، وتبلغ سرعة الصاروخ 27 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة.

ومن المتوقع أن تتقلص مدة أطول رحلة طيران ساعة واحدة، على أن يكون الوقت المستغرق في الرحلات متوسطة المسافة 30 دقيقة.

أما عن تكلفة المسافر، فمن المتوقع ألا تزيد عن ثمن تذكرة الطيران العادية، بحسب ما نشره "إيلون ماسك" على حساباته الشخصية على "تويتر" و"إنستجرام" و "يوتيوب".

ومن المعروف عن "ماسك" شغفه باستكشاف الفضاء وبناء مستعمرات بشرية على كوكب المريخ، مما يدفعه لتطوير الصواريخ ومعدات استكشاف الفضاء في شركة SpaceX.

ويهتم أيضًا بنظافة مصادر الطاقة وفعالية استهلاك الوقود مما دفعه لتأسيس شركة Tesla Motors التي تعمل على تطوير السيارات الكهربائية وتحسين فعاليتها.