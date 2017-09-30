حبس فرد أمن قتل شقيقه بسكين.. والزوجة: "موته قدامي وهرب"

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة، رئيس النيابة، حبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة شقيقه، بسبب خلافات عائلية بينهما، إذ سدّد له طعنة نافذة بسكين أمام زوجته، وتركه غارقا في دمائه.

كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه "عمرو. م. م"، 27 سنة "بائع"، توجد بينه وبين شقيقه الأكبر "محمد"، خلافات أسرية، وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

وأكدت الزوجة في تحقيقات النيابة، أنه حدثت مشادة كلامية بين زوجها "عمرو. م. م" 27 سنة "بائع" وشقيقه محمد، قام الأخير على إثرها بطعنه بسكين أمامها، وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا، "قتل أخوه الصغير قدامي وهرب".

تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من المستشفى بوصول عمرو.م.م 27 سنة "بائع" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم والأماكن التي يتردد عليها، وتمكنت قوة أمنية، من إلقاء القبض على المتهم ويدعى محمدو.م.م 43 سنة "فرد أمن"، وبحوزته سلاح الجريمة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مصطفي عصام حكمدار الجيزة، بتحرير محضر وإحالته إلى النيابة للتحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق بحبسه.