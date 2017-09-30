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الأرصاد: ارتفاع طفيف في طقس الأحد.. والعظمى بالقاهرة تسجل 35

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: ارتفاع طفيف في طقس الأحد.. والعظمى بالقاهرة تسجل 35

12:35 م السبت 30 سبتمبر 2017

الأرصاد: ارتفاع طفيف في طقس الأحد.. والعظمى بالقاهرة تسجل 35

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، ليسود غدا طقس حار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن :
الصغرى- العظمى
القاهرة 23 - 35
الإسكندرية 20 34
مطروح 20 33
بورسعيد 23 31
دمياط 23 31
بلطيم 22 32
الإسماعيلية 20 35
السويس 20 35
العريش 17 32
نخل 13 32
طابا 19 32
الطور 24 30
مرسى علم 28 33
الغردقة 25 33
شرم الشيخ 26 33
رفح 18 32
كاترين 12 28
سيوة 22 35
المنيا 21 36
الفيوم 23 35
رأس سدر 22 35
أبوسمبل 23 37
وسط الدلتا 22 35
أسيوط 21 36
سوهاج 22 37
الأقصر 22 39
أسوان 23 39
شلاتين 25 36
حلايب 23 34
الوادى الجديد 24 39
قنا 22 38 ​

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