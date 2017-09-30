الأمن التونسي يقبض على عنصر تكفيري يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي
الأمن التونسي يقبض على عنصر تكفيري يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي
12:19 م السبت 30 سبتمبر 2017
أرشيفية
تونس – (أ ش أ):
ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على عنصر تكفيري في ولاية نابل شمال شرقي البلاد يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي.
وأشارت وزارة الداخلية التونسية –في بيان لها اليوم- إلى أنه بالتحري مع هذا العنصر اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمده تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك يشيد فيها بتنظيم داعش الإرهابي ويمجد الإرهاب.
وأشارت الوزارة إلى أنه بمداهمة منزله تم حجز مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري وبمراجعة النيابة العامة قررت مباشرة قضية بحقه بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد تنظيم إرهابي عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
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