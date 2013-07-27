الحلقة (17) من "الولادة من الخاصرة 3": "رؤوف" يتزوج "سوزان" تحت تهديد السلاح

كتب : سلوى الزغبي منذ 21 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الولادة من الخاصرة 3"، زواج سوزان "نادين الراسي" من رؤوف "عابد فهد"، وذلك بعد أن ذهبت إلى منزله ومعها مأذون وشهود، وصعدت إلى غرفة نومه لتيقظه وعلى رأسه المسدس، وتهدده بأنه إن لم يتزوجها ستقتله لأنها تحبه، فيوافق على الزواج، ويستيقظ رؤوف صباحا تاركا لها المنزل، وتؤكد له ابنته بأنها سعيدة بزواجه.

ومن ناحية أخرى، عزم "مهران" أحد شباب الثورة في سوريا، مع مجموعة من رفقائه الذين انشقوا عن الثوار الآخرين، بأن يخطفوا جابر "قصي خولي"، لأنه غني ويستطيع أن يعطي لهم 50 مليون جنيه فدية له، بالإضافة إلى فرض أوامر على أهل المساكن بإطعامهم وتمويلهم وإعطاءهم بناتهم لأنهم يدافعون عن المدينة ويستحقون أي شيء نظير ذلك.

مسلسل "الولادة من الخاصرة 3" قصة وسيناريو وحوار سامر فهد، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة باسم ياخور وقصي خولي وعابد فهد.