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شرطة محور قناة السويس تضبط سيارة مُبلغ بسرقتها بمنطقة فايد

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مصراوي Masrawy

شرطة محور قناة السويس تضبط سيارة مُبلغ بسرقتها بمنطقة فايد

12:21 م السبت 30 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ضبطت قوات الأمن التابعة للإدارة العامة لشرطة محور قناة السويس، سيارة مُبلغ بسرقتها بمنطقة فايد.

وكان اللواء سيد عزب مساعد الوزير ومدير الادارة العامة لتأمين محور القناة، تلقى إخطارًا من اللواء عبد العزيز كمال مدير مباحث الإدارة العامة، يفيد ضبط إدارة تأمين المجرى الملاحي بالإسماعيلية (منطقة فايد) السيارة رقم 10849 ملاكي الإسماعيلية" مبلغ بسرقتها، ماركة هيونداي فيرنا، شاسيه رقم (174194) وموتور رقم (879167) قيادة "ا.ا .ف.ا." مقيم فايد الإسماعيلية.

واشتبهت القوات في السيارة، وباستيقافها قدم قائد السيارة رخصة تسيير منسوب صدورها إلى إدارة مرور الإسماعيلية.

وبالكشف على السيارة بقاعدة بيانات الحساب الآلي للإدارة العامة للمرور، تبين عدم وجود بيانات مسجلة برقم اللوحات المعدنية المثبتة بترخيص السيارة، وبعد كشف رقم الشاسيه والموتور تبين أن السيارة ملك "حسن محمد حسن عبد الكريم"، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3313 جنايات مركز أطفيح، سرقة بالإكراه.

تحرر محضر بالواقعة برقم 5353 جنح مركز فايد لسنة 2017، وجرى تسليم السيارة وقائدها لمركز فايد للعرض على النيابة العامة.

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