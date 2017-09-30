بدء العمل بالمخبز المليوني بالمنوفية في نوفمبر

المنوفية- مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إنه يتم تكثيف الجهود لبدء العمل بالمخبز المليوني بالعراقية يوم 1 نوفبمر المقبل، بطاقة إنتاجية 9 آلاف رغيف في الساعة بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

وأكد، أن التكلفة الواحدة لخط الإنتاج مليون و500 ألف جنيه، موضحا أنه تم توصيل المرافق المخبز بتكلفة 400 ألف جنيه عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وأضاف بيومي، أنه تم مخاطبة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات) باعتبارها الجهة المسؤولة عن التوريد والتركيب والتشغيل لإنهاء تركيب معدات الخط وأفادت بأنه تم إسناد مهمة تركيب معدات الخط والتشغيل التجريبي للخط لإحدى الشركات المتخصصة حتى يتم الانتهاء من التركيب والتشغيل في أقرب وقت.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم إنشاء المبنى عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة بتكلفة مالية تقدر بحوالي مليون و750 ألف جنيه على مساحة 675 متر.

وتابع بيومي، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين على إعطاء حصص لمخابز المدينة وتشكيل لجنة مجلس إدارة للمخبز.